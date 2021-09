Franco Causio, intervistato dal Corriere dello Sport, dà ragione a Massimiliano Allegri nella valutazione a proposito di un centrocampista mai del tutto esploso in quasi due anni e mezzo di Juventus, vale a dire Adrien Rabiot.

Queste infatti le affermazioni di Causio su di lui: ​"Davvero Rabiot non è consapevole lui stesso del proprio potenziale. Il francese dev'essere più convinto, non è possibile arrivare sempre a rimorchio coi tempi giusti e non centrare mai la porta! Sembra quasi che vada per la meta, deve esercitarsi di più".