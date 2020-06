Non chiamatelo Pedrito. Anche perché oggi ha 32 anni, ma soprattutto perché nel corso del tempo ha imparato a farsi grandissimo. Proprio come quella volta contro Cristiano Ronaldo. Nel bel mezzo di un Clasico, CR7 gli chiese: 'E tu chi sei?'.Sì, perché la Juve fiuta l'affare a zero. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Sarri è l’allenatore più apprezzato da Pedro dopo papà Guardiola, lo avrebbe voluto sulla panchina del Chelsea pure quest’anno. Ma non solo Sarri, bensì Higuain: ex compagno in Blues e caro amico. "Ho giocato poco con lui, ma mi è piaciuto molto. Per me è un top. Ha vinto tutte le competizioni che ci sono state e mi sembra un calciatore di altissimo livello", ha detto recentemente alla tv argentina Tyc. Difficile però che s'incontrino a metà strada. Per il Corriere dello Sport, questo sarebbe un colpo tutto 'made in Sarri'.