Kaio Jorge è rientrato in campo con una tripletta nel test amichevole tra la Juve e la Next Gen. Tuttosport commenta così la sua prestazione: "ha incantato lo Stadium e si è preso inaspettatamente la scena con una tripletta da sogno per scacciare via gli incubi e ripartire. La Juve ha ritrovato una stella: Allegri e Brambilla lo hanno elogiato e sono pronti a scommettere su di lui."