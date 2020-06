Dopo 8 gol e 2 assist in 28 presenze, finisce l'avventura dial Dijon. L'attaccante classe '98 era arrivato l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus Under 23. La clausola per prenderlo a titolo definitivo è scaduta e il francese rientrerà in bianconero. Difficilmente però Mavididi rimarrà in bianconero, il giocatore potrebbe essere girato nuovamente in prestito, magari in qualche scambio. Intanto l'attaccante rientrerà a Torino e si allenerà alla Continassa insieme al resto del gruppo, in attesa di una nuova occasione per mettersi in vetrina.