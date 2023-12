La Juventus Next Gen ha pareggiato 2-2 contro il Pineto. Protagonista anche Kenan Yildiz, autore del secondo gol su rigore. Questo il commento di Tuttosport: "Rispetto a Lucca entra in campo con un atteggiamento diverso. Le giocate le prova e gli riescono: illumina l'attacco con un paio di palloni al bacio che i compagni non sfruttano. Freddo sul calcio di rigore."