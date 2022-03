Il giocatore della Salernitana, Norbert Gyomber, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro la Juve. In palio ci saranno 3 punti fondamentali per le sorti di entrambe le squadre, una per continuare ad inseguire il sogno Champions, l'altra per provare a raggiungere la salvezza fino all'ultimo turno.



'Proveremo a fare il massimo anche se sappiamo che davanti a noi abbiamo un avversario di grande livello e di grande valore. Non sarà facile ma ci impegneremo per cercare di fare il risultato'.