Juventus, il messaggio di Gyokeres sul futuro: 'Si parla molto in questo momento...'

AFP via Getty Images

Gyokeres parla del futuro: cosa ha detto

Victorè uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato con tante big europee interessate ad ingaggiarlo in estate. Tra i club che monitorano la situazione c'è anche la Juventus. Il centravanti dello Sporting Lisbona ha però voluto chiarire con un messaggio pubblicato sui social.Gyokeres in particolare ha "risposto" ai tanti rumors i di mercato che lo riguardano: "Ci sono tante voci in questo momento, molte delle quali false. Parlerò quando sarà il momento giusto". Con questo messaggio, l'attaccante classe 1999 ha voluto non alimentare ulteriormente i tanti discorsi sul suo futuro e magari rispondere anche alle dichiarazioni recenti del proprio Presidente.

Nei giorni scorsi erano arrivate infatti le parole del Presidente dello Sporting, Federico Varandas:di bonus perché non gliel'ho mai promesso. Lo Sporting non chiederà la clausola rescissoria, ma ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti, non funzionano con me”. Un messaggio chiaro ai grandi club che vorrebbero il centravanti svedese.La sensazione quindi, anche dopo le recenti dichiarazioni di Varandas e ora dello stesso Gyokeres, è che le trattative per la sua cessione potrebbero andare per le lunghe. Comunque con ogni probabilità il futuro dello svedese sarà lontano dallo Sporting ma serve una grande offerta e anche convincere il giocatore, che potrà probabilmente scegliere tra diverse opzioni.