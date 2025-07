Gyokeres, scontro totale con lo Sporting: cosa succede

Viktor Gyokeres è al centro di uno scontro totale con lo Sporting Lisbona, deciso a lasciare il club per trasferirsi all’Arsenal. Dopo una stagione straordinaria con 54 gol in 52 partite, l’attaccante svedese ha deciso di rompere con i biancoverdi, sentendosi “tradito” dalla società portoghese.Come riportato da The Athletic, Gyokeres non si è presentato al ritiro precampionato e ha comunicato al presidente Frederico Varandas la volontà di non giocare più con lo Sporting. Il motivo? Il club avrebbe negato la cessione nonostante l’offerta dell’Arsenal, superiore ai 60 milioni più 10 di bonus pattuiti verbalmente.

Il 27enne ha già trovato l’accordo con i Gunners su un contratto quinquennale, e ha rifiutato altre proposte da club come Manchester United e Juventus, manifestando chiaramente il desiderio di lavorare con Mikel Arteta.Il suo eventuale arrivo si inserirebbe in una campagna acquisti ambiziosa per l’Arsenal, che ha già accolto Zubimendi, Norgaard e Kepa, e attende anche Madueke dal Chelsea.Gyokeres spinge per la Premier League, ma lo Sporting non molla. Il braccio di ferro è appena cominciato.