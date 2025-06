Gyokeres, tra sogno e realtà: ma quanto costa? Il valore della clausola rescissoria e la richiesta dello Sporting

AFP via Getty Images

Tra i nomi forti che potrebbe infiammare l'estate e soprattutto il mercato della, c'è sicuramente, lo strepitoso attaccante delloche, in questa stagione, ha chiuso con un bottino da urlo impreziosito da 54 goal in in 52 partite complessive.In altre parole uno dei bomber più prolifici d'Europa che avrà, inevitabilmente, puntati su di sé gli occhi di diversi top club del Vecchio Continente. La Juve, dal canto suo, si sente pienamente della partita ed è pronta a giocarsi le sue carte pur consapevole della complessità dell'affare nonché delle cifre piuttosto alte che ne derivano.



Quanto vale la clausola di Gyokeres

La richiesta dello Sporting

Secondo Fabrizio Romano, infatti, il fascicolo relativo a Gyokeres era già stato aperto da Cristiano Giuntoli, ma anche dopo il licenziamento del dirigente toscano, lo stato maggiore zebrato ha continuato a portare avanti i contatti con l'entourage del giocatore . Il classe 1998, infatti, piace anche a Damien Comolli e a Giorgio Chiellini, i quali hanno voluto intensificare i dialoghi con i rappresentati del bomber svedese. Ma la domanda più importante e urgente a questo punto è una sola: ma quanto costa Gyokeres?All'interno del contratto di Gyokeres con lo Sporting - valido fino al 30 giugno 2028 - è stata infatti inserita una clausola a tripla cifra: il suo ammontare, infatti, tocca quota 100 milioni di euro, ovvero la cifra richiesta dallo Sporting per mettere le mani sul giocatore senza sedersi al tavolo della trattativa.Tuttavia lo Sporting, consapevole delle offerte che arriveranno per il suo attaccante, potrebbe anche trattare la cessione del suo giocatore da 97 goal in 102 partite in due anni, magari a cifre un po' più contenute. Il club lusitano, infatti, non è disposto a trattare per una cifra da 70 milioni di euro che, al contrario, viene considerata la base di partenza prima di accordare la cessione di un calciatore che comunque vada sembra ormai destinato ad esprimersi lontano da Lisbona.