Gyokeres, il presidente dello Sporting: 'Nessuna offerta, il giocatore non partirà per 60+10 milioni'

Varandas duro: “Con me minacce e pressioni non funzionano”

Il presidente delloCP, Frederico, è intervenuto pubblicamente per chiarire la situazione attorno a Viktor, sempre più protagonista delle voci di mercato. Come riportato da A Bola,ha smentito categoricamente l’esistenza di un accordo che preveda la cessione dell’attaccante svedese per 60 milioni di euro più 10 di bonus, come sostenuto da alcune indiscrezioni.Durante l’inaugurazione dei nuovi spazi del Museo Sporting a Leiria, il presidente ha ribadito la linea del club:

Il chiarimento sul presunto accordo

Il valore dipenderà dal rendimento

“Lo Sporting non esigerà la clausola di rescissione, ma dovreste conoscermi meglio: minacce, ricatti, offese, con me non funzionano. Una cosa posso garantirla: Viktor Gyokeres non parte per 60 milioni più 10. Non parte, perché non l’ho mai permesso, e con questo gioco dell’agente la situazione sta solo peggiorando.”Varandas ha poi aggiunto che, ad oggi, non è arrivata alcuna proposta ufficiale per il giocatore:“Oggi è l’11, che ore sono? 11:45? Fino a questo momento lo Sporting non ha ricevuto nemmeno un’offerta per Viktor Gyokeres, né oggi né nella scorsa estate.”Varandas ha voluto anche ricostruire l’evoluzione del caso, spiegando che dopo la scorsa stagione – conclusa con numeri straordinari da parte dell’attaccante – si era parlato con l’agente solo per rivedere alcuni bonus legati ai gol. Nessuna clausola fissa è mai stata concordata per la cessione.“Il presidente ha garantito che non avrebbe chiesto 100 milioni. In quella riunione, l’agente voleva fissare un prezzo. Io ho detto: ‘Non ha senso fissare un valore ora, perché non so cosa succederà durante l’anno, se avrà un infortunio o farà una stagione deludente. Posso solo garantire che non chiederò 100 milioni, punto.’”Varandas ha ribadito che il club manterrà buon senso e coerenza, ma non si lascerà condizionare da pressioni esterne o fughe di notizie:“Lo Sporting ha parola e buon senso. Il presidente ha detto due cose: che non avrebbe preteso la clausola da 100 milioni e che il valore sarebbe stato adeguato alle prestazioni di Viktor.”Con 63 gol, 17 assist e 6 reti in Champions League, Gyokeres si è confermato uno dei migliori talenti in Portogallo. Tuttavia, lo Sporting resta fermo nella sua posizione: nessuna cessione a cifre inferiori a quanto ritenuto congruo. La Juventus è avvertita.