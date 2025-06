CorSport - Gyokeres, la Juventus fa sul serio e convince lo Sporting Lisbona: le cifre del possibile affare

Getty Images

Il Corriere dello Sport insiste: lafa maledettamente sul serio per, tanto che adesso è proprio loa spingere per la destinazione bianconera, dopo aver giudicato insufficiente la proposta dell'Arsenal da circa 60 milioni di euro più bonus. Stando al quotidiano, la Vecchia Signora potrebbe alzare la posta fino a quota 70: questa, infatti, la cifra che in qualche modo era stata messa da parte per acquistare un attaccante di peso, fin da quanto Cristiano Giuntoli aveva individuato il profilo giusto in, sempre alle prese con le tentazioni arabe dell'Al Hilal.

Gyokeres-Juventus: le cifre del possibile affare

Perché lo Sporting Lisbona 'spinge' per l'ipotesi Juve

L'incastro con Vlahovic

Per Gyokeres, svedese di 27 anni, la Vecchia Signora sta studiando la solita formula articolata, stando sempre a Il Corriere dello Sport: 60 milioni come parte fissa e dilazionati in più esercizi, più altri 10 di oneri accessori facilmente raggiungibili come la qualificazione in Champions, un buon numero di presenze e la doppia cifra di goal. Per Viktor segnare dovrebbe essere l'ultimo dei problemi: in due anni allo Sporting è andato in rete 97 volte, 54 delle quali nell'ultima stagione, dove ha fatto il fenomeno in campionato e nelle coppe nazionali ma pure nell'Europa che conta, come dimostra la tripletta al Manchester City di Erling Haaland, il bomber che probabilmente gli somiglia di più in termini di movimenti in area e senza palla, ma anche di freddezza sotto porta.Visto che la Juventus ha un bottino che può investire anche grazie ai premi della Champions e del Mondiale per Club, e che l'Arsenal sembra disporre di un tesoretto con meno risorse nell'immediato, lo Sporting, come detto, sembra fare il tifo per l'avanzata bianconera. Damien Comolli, atteso a breve da un confronto direttamente negli Stati Uniti con John Elkann , allo svedese proporrebbe uno stipendio da 7-7,5 milioni a stagione, 13 lordi. Dieci in meno di quelli che guadagna, il più pagato della Serie A.E molto, in questo senso, passa proprio dal destino del serbo classe 2000. Perché, al netto dei vari ragionamenti tecnici, se la Juventus non riuscisse a liberarsi di lui, a un anno dalla scadenza del contratto, non avrebbe chiaramente gli stessi margini di manovra per un investimento così importante, paragonabile per quanto riguarda il recente passato bianconero solo a quello realizzato per lo stesso Vlahovic. Lo Sporting Lisbona, intanto, sta chiudendo per il sostituto di Viktor: si tratta di Romulo Cardoso, brasiliano cresciuto nell'Athletico Paranaense, 13 goal in 29 partite nell'ultimo campionato turco con il Goztepe.





