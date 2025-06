BILD - Gyokeres si avvicina alla Juventus? L'Arsenal ha l'accordo con Sesko

Getty Images

Sesko-Arsenal, c'è l'accordo

La nuova stagione della Premier League inizierà con il botto per l’Arsenal, atteso a Old Trafford per affrontare il Manchester United nella prima giornata, in programma nel weekend di Ferragosto. Un debutto ad alta tensione tra due delle storiche protagoniste del calcio inglese. Ma la vera domanda che circonda i Gunners riguarda il centravanti: chi guiderà l’attacco di Mikel Arteta?Secondo quanto riportato dalla testata tedesca BILD, l’avrebbe raggiunto un’intesa con l’entourage di, forte attaccante del Lipsia. Si tratterebbe di un accordo pluriennale, con dettagli economici e durata già definiti. Lo sloveno è ora il primo nome sulla lista di Arteta e potrebbe diventare presto il volto nuovo dell’attacco londinese. I Gunners si preparano a presentare al club tedesco un’offerta compresa tra gli 80 e i 100 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe 2003.

Gyokeres-Juventus, la situazione

Con l’Arsenal sempre più orientato verso Sesko, resta incerto il futuro di, protagonista di una stagione super con loe accostato con insistenza proprio all'Arsenal. La cui uscita di scena - unita al presunto rifiuto da parte del giocatore di un trasferimento al Manchester United, riportato da Record, rimette in gioco altri club, tra cui la Juventus , che sta monitorando con attenzione la vicenda soprattutto in vista di una possibile cessione di(senza la quale diventerebbe molto più difficile affondare il colpo).Gyokeres, dunque, potrebbe davvero diventare una pista concreta per i bianconeri, che secondo alcune indiscrezioni avrebbero già definito un'offerta molto allettante per convincere sia lui che lo Sporting Lisbona, club che pare non aver apprezzato la proposta economica dell'Arsenal. Altro fattore, questo, che spiegherebbe la decisione degli inglesi di virare con forza su Sesko, altro attaccante nel mirino di tante big del continente.





