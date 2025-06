Romano - La priorità di Gyokeres è l'Arsenal. La posizione della Juventus

AFP via Getty Images

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante di spessore per la prossima stagione. Tra i nomi accostati al club bianconero c'è anche quello di Viktor, bomber svedese dello Sporting CP reduce da una stagione straordinaria. Come riportato da Fabrizio Romano, il centravanti classe ’98 è molto ambito in Premier League, conin pole position per assicurarselo.Laha preso informazioni sulla situazione del giocatore nelle scorse settimane, ma non ha ancora presentato offerte né approfondito i contatti. I bianconeri valutano Gyökeres come un profilo interessante per le sue qualità fisiche, il fiuto del gol e la capacità di giocare spalle alla porta, ma al momento non sembrano in corsa per un affondo concreto.

Arsenal avanti su tutti, lo United si defila

Juve in attesa, ma il nome resta vivo

Secondo quanto rivelato da Romano, la priorità di Gyökeres è trasferirsi all’Arsenal, nonostante nelle ultime settimane anche il Manchester United abbia sondato il terreno. I Gunners, però, continuano a valutare la situazione, anche in attesa di definire i colloqui per Benjamin Šeško, altro obiettivo in attacco. Lo United, invece, ritiene il colpo ormai complicato e si sta orientando su altre piste.La Juventus, nel frattempo, mantiene una posizione attendista, osservando l’evoluzione delle trattative tra Gyökeres e i club di Premier. Se dovessero sorgere ostacoli o cambi di scenario, i bianconeri potrebbero tornare alla carica. Il mercato è lungo e il nome dello svedese resta tra quelli sul taccuino di Comolli.