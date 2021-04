L’attaccante dello Spezia Gyasi ha parlato di Cristiano Ronaldo in un’intervista a Joysport: “È un mito, ho sempre sognato di giocare sullo stesso campo con lui. Ma non avrei mai immaginato che sarebbe accaduto così presto. Ricordo che nella partita di andata sono andato da lui per avere la sua maglia, ma non poteva darmela. Al ritorno, però, è venuto da me e mi ha detto ‘Gyasi, come stai?’. Una cosa scioccante, uno come Cristiano Ronaldo che si ricorda di me. Era passato molto tempo dalla partita di andata, pensavo si fosse anche dimenticato che mi aveva promesso la maglia. È stato qualcosa a cui non potevo credere. Quando mi si è avvicinato, mi ha abbracciato e mi ha chiesto come stavo mi ha reso molto felice”.