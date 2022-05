Il giocatore dello Spezia, Emmanuel Gyasi, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni de Il Corriere dello Sport AM, in cui ha rivelato un aneddoto avvenuto nella passata stagione, quando incontro CR7 nella gara contro la Juve.



'Mi vengono ancora i brividi. Quando l'ho incrociato in Spezia-Juventus ho trovato il coraggio di andare a salutarlo e gli ho detto: 'Cristiano, sei un esempio per me e per tutti'. Lui mi ha risposto: 'Continua a lavorare e a coltivare i tuoi sogni'. Alla partita di ritorno, a Torino, mi è venuto a cercare per darmi la sua maglia. In quel momento ho rischiato di svenire'.