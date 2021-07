Al podcast ufficiale delloha parlato dell'idolo Ronaldo: "Quelli sono i sogni di quando sei piccolo e hai un idolo. Quando si avverano queste cose è incredibile: arrivare a giocare contro Ronaldo e avere la fortuna di parlarci e chiedergli la maglia è stato bellissimo. All'andata eravamo in panchina, lui è entrato e ha fatto doppietta. A fine partita gli sono andato a parlare e gli ho detto che per me era un'ispirazione, così come per molti giovani. Lui mi ha abbracciato e mi ha detto di continuare a lavorare e a coltivare il mio sogno, ed è stata una emozione incredibile. Poi gli ho chiesto la maglia ma lui l'aveva promessa ad altri. Al ritorno pensavo si fosse dimenticato ma ad inizio partita mi ha ricordato della maglia e me l'ha data a fine primo tempo. Un sogno".