Una gran bella storia. Emmanuel Gyasi dello Spezia, che tre anni fa giocava in Serie C, si è trovato ad affrontare Cristiano Ronaldo, con il quale si è trattenuto al termine della partita: "Dopo la gara ho parlato con Cristiano Ronaldo prima di lasciare il campo. Gli ho detto che è un modello di ispirazione per me e per quasi tutti i calciatori, soprattutto i giovani. Mi ha ringraziato e mi ha detto di lavorare duro e spingere per realizzare i miei sogni, perché nella vita si può realizzare tutto".