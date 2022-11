Gli occhi dellapresenti al Mondiale in Qatar ma anche sui vari obiettivi di mercato. Tra questi, c'è senza dubbioSe già prima del Mondiale era considerato uno dei maggiori prospetti e già pronto per giocare ai massimi livelli, le partite in Qatar con la Croazia possono rappresentare la consacrazione del giocatore.quel "quasi" non per demerito suo ma perché la sua nazionale non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Marocco nell'esordio. Un pareggio a porte inviolate per merito anche di Gvardiol.Come era facile immaginare però,su cui ci sono le big di Premier League ed in particolare il Chelsea. Una concorrenza che alza anche la valutazione, già alta di suo, che il club tedesco fa del proprio talento croato. Altre prestazioni come quella odierna e il valore di Gvardiol si alzerà ancora. Un giocatore capace di giocare sia nella difesa a tre che a quattro, perfetto quindi per integrarsi nella rosa della Juve. Un obiettivo ma anche un sogno, che un Mondialegiocato da protagonista potrebbe però allontanarlo da Torino.