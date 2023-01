Il Lione, tramite un comunicato ufficiale, ha risposto a Sara Bjorkche ieri ha pubblicato su Players Tribune una lettera in cui condannava il club francese durante la gravidanza. Questa la risposta del club:COMUNICATO - "L’è sempre stato un club all’avanguardia nel calcio femminile e sostiene le atlete in ogni momento della loro vita.Abbiamo sempre rispettato la legge francese, che a volte abbiamo trovato troppo restrittiva su questi temi. Pertanto, ci siamo sempre battuti per una maggiore protezione dei giocatori su questi punti.Abbiamo fatto tutto il possibile per supportare Sara Björknella sua maternità, così come nel suo ritorno ai massimi livelli.Su sua richiesta,, suo paese di origine. Quando è tornata in Francia,ad alti livelli in condizioni che le consentissero di vivere al meglio la sua nuova vita di madre, e il suo ritorno alle competizioni, grazie in particolare ad un accompagnamento avanzato, come abbiamo fatto con Amel Majri. Questo tema ci sta particolarmente a cuore e siamo orgogliosi di averla accompagnata in questi mesi, per tutta la gravidanza fino al suo ritorno in campo contro la Soyaux, permettendole anche di viaggiare con sua figlia e la sua tata.Negli ultimi mesi, la FIFA ha scelto di stabilire per la prima volta un quadro normativo per i calciatori che devono vivere la maternità durante la loro carriera. Cosa di cui siamo felici., cosa che avevamo accettato.Se desidera aiutarci oggi a migliorare ulteriormente la legge francese, saremmo felici di poterla coinvolgere nei nostri sforzi al fianco di Amel Majri per consentire a tutte le atlete di vivere appieno la loro gravidanza, così come il ritorno alle competizioni".