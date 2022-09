Al termine della gara vinta contro il Koge, la calciatrice della Juve, Gunnarsdottir ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha manifestato l'entusiasmo per il passaggio alle fasi successive.- 'Sono state due partite complicate, loro sono una buona squadra e ci hanno dato del filo da torcere. Volevamo concentrarci su noi stesse e uno dei motivi che ci ha portato alla vittoria è stato ritrovare lo spirito di squadra, siamo state più fluide, aggressive, magari c'è stato un pizzico di fortuna ma è una vittoria costruita. L'integrazione è stata semplice, la Juve gioca un bel calcio io adoro spirito vincente e passione che ci sta dietro, oggi siamo contente, abbiamo giocato bene e serve con il calendario che abbiamo di fronte'.- 'Sono molto contenta per il mio primo gol. Abbiamo giocato una buona partita, mi sento di aver giocato bene ma non da sola, eravamo tutte insieme. Voglio segnare sempre di più ma stiamo costruendo un percorso insieme. Sono qui per condividere la mia esperienza con le mie compagne e vorrei essere una delle fautrici delle prossime vittorie'.- 'Il divario principale è la mancanza di esperienza a livello internazionale, quando ci si trova di fronte dei club che hanno vinto di tutto ci si sente intimorite ma è questione di tempo per acquistare esperienza. Ci sono delle nuove giocatrici che quindi hanno apportato la loro esperienza e siamo sulla strada giusta per mostrare la nostra passione e volontà. L'anno scorso facevo parte del Lione e abbiamo perso all'Allianz Stadium, vedevo una squadra piena di passione che lavora come un uomo solo e questa è una delle caratteristiche principali che porta lontano. In Champions si alza la qualità ma siamo su quella strada'.