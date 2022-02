Al Corriere dello Sport, Ruud Gullit ha parlato così della Juventus e di Vlahovic.



IL COLPO VLAHOVIC - "Per me è stato una sorta di déjà vu, come quando la Juve acquistò dai viola Roberto Baggio... (ride, ndr) La peggior cosa che puoi fare da giocatore della Fiorentina è trasferirti alla Juventus. Lo dice la storia: ieri come oggi, i tifosi fiorentini non sono contenti... Ho sentito che c'era la possibilità che Vlahovic andasse in Inghilterra, ma le formazioni che lo volevano, non sono riuscite a convincerlo. Lui voleva restare in Italia perché da voi si sente a casa. Per la Juve è stato un grande colpo perché si è assicurata per tanti anni un grande attaccante. Congratulazioni".



IL MONDIALE - "Mancini? Ci deve riuscire perché l'Italia non può essere assente ai Mondiali. Forza, forza, forza: azzurri non potete mancare. All'ultimo Europeo l'Italia ha mostrato di non essere solo difesa: Mancini ha portato avanti un lavoro fantastico e ha migliorato l'immagine del vostro calcio. Si parlava tanto di Premier League, Liga, Bundesliga e aver battuto proprio gli inglesi in casa in finale è stato fantastico... Il vostro movimento sta tornando in alto".



LA CHAMPIONS - "Chi vince? Difficile dirlo. Ci sono grandi incroci già agli ottavi, come per esempio Psg-Real Madrid: il Real è favorito perché è più squadra. Il Psg però ha Neymar, un Messi che non sta giocando sui livelli del Barcellona e Mbappé, che in questo momento è il migliore al mondo: con un attacco così, può fare qualsiasi cosa. Anche vincere la Champions".