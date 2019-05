Matthijs de Ligt fa impazzire i top club di mezza Europa: da Barcellona e Juventus a Manchester United e PSG, la corsa al difensore classe ’99 dell'Ajax non è ancora chiusa. A parlare del futuro del talento olandese è stato anche Ruud Gullit.



NO ALLO UNITED - “Negli ultimi giorni per De Ligt si è parlato molto del Manchester United, ma non credo che le chance siano alte”, spiega Gullit sulle pagine del quotidiano De Telegraaf: “Il motivo è che la squadra inglese non giocherà la Champions League nella prossima stagione”.