Ai microfoni del Guardian, quotidiano britannico, Ruud Gullit ha parlato del suo connazionale Matthijs de Ligt, fresco arrivo alla Juventus e all'interno dei quella Serie A tanto cara all'ex Milan. "C'è molta più pressione sulla Juventus che sull'Ajax - le sue parole -. La vittoria è un fattore normale a Torino. Non deve esserci competizione, devi solo vincere. E la Champions per loro è chiaramente un obiettivo, fa parte della storia della Juve. Matthijs deve accettare la critica, continuare il suo viaggio. Lui ha già dimostrato tutto il suo valore, ha le qualità per giocare nei top club mondiali".