L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d’un accord entre Newcastle et l’OL pour le transfert du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimaraes. https://t.co/d0bjVX6UsC — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2022

Nella giornata di oggi si sono rincorse le voci di un imminente passaggio del centrocampista delin bianconero, ma non quello della: bensì del, sulla base di un accordo ci circa 40 milioni di euro e con visite mediche già prenotate. A smentire tutto però è arrivata una nota ufficiale del Lione in serata: "L'Olympique Lyonnais smentisce categoricamente le false informazioni diffuse da molti media che riportano un accordo tra Newcastle e OL per il trasferimento del centrocampista della nazionale brasiliana Bruno Guimaraes".