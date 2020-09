Francesco Guidolin parla a Il Corriere della Sera della Juve di Pirlo: "Verso Pirlo credo ci sia un'empatia piuttosto ampia - dichiara -, dovuta al suo passato da grande giocatore e di uomo ben voluto, maturo e intelligente. L'avventura dell'allenatore senza esperienza, arrivato con anticipo inaspettato sulla panchina più importante, fa simpatia. Ma il credito dura fino ad un certo punto, conteranno i risultati. Da ex giocatore pieno di idee e di estro, ha un occhio di riguardo per un tipo di calcio creativo e propositivo. Il modello Bayern è lontano ma la penso come Ronaldo: il futuro della Juve è roseo".