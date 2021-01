Francesco Guidolin è intervenuto, dalle colonne de Il Corriere della Sera, per parlare della lotta scudetto: "Il Milan può arrivare fino in fondo, è davanti con merito, ha superato tutte le avversità, non sorprende più, ha compattezza e energia. A contendergli il titolo principalmente saranno Juventus e Inter. «Rivincere non è mai facile. Non lo è stato per Sarri, Allegri e Conte, non lo sarà per Pirlo. Se trova il ritmo la Juve è la più forte per rosa e da un punto di vista psicologico. L’Inter è forte, Conteèun martello positivo, la squadra lo segue e avere solo campionato e Coppa Italia è un vantaggio energetico"