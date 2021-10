Francesco, ex allenatore oggi commentatore per Dazn, ha commentato dalle colonne del Corriere dello Sport l'inizio di campionato e le prestazioni della: "Con chi essere pungenti? Con la Juventus, che è in ritardo, ma avete visto che reazione ha avuto nelle ultime settimane? Il lavoro di Allegri comincia a dare risultati importanti, la Juve è di nuovo solida, compatta e motivata. Max è un grande e non ha bisogno di avvocati difensori, ma credetemi, una squadra che ha vinto quasi tutto nell’ultimo decennio non è facile che abbia sempre addosso anche la necessaria cattiveria"RIMONTA 2015/2016 - "Può ripeterla, ma troverà salite molto più impegnative rispetto a quell’anno, anche perché ha davanti squadre più preparate e più forti di allora"