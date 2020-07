1









La Juventus affronterà il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, mentre l'Atalanta, già qualificata ai quarti, affronterà il PSG. Oggi a Radio 24 Francesco Guidolin ha commentato la situazione delle avversarie delle due italiane (la Ligue 1 non è ripresa dopo il Covid): "Se le squadre francesi saranno penalizzate? Cinque mesi di inattività per un professionista si sentono, per quanto possa essere allenato e prepararsi e per quante amichevoli si possano giocare...". Venerdì 7 agosto la Juve è chiamata a ribaltare lo 0-1 di Lione.