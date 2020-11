Quest'anno la corsa allo scudetto sembra una delle meno agevoli per la Juventus del ciclo d'oro che ha caratterizzato l'ultimo decennio. Ad aggiungere la propria voce nel dibattito ci pensa l'allenatore (attualmente opinionista) Francesco Guidolin, che si è così espresso sul Messaggero: "Anche la Roma in corsa per lo Scudetto. Se mantiene a questo livello la concentrazione può vincere con chiunque. È un campionato aperto, la Juve è favorita ma non si tratta dell’unica dominatrice, le distanze si sono ridotte. Pirlo? Nel calcio ci vuole tempo, è stato un grandissimo campione ma l’allenatore è un altro lavoro. Bisogna avere pazienza".