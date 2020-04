Francesco Guidolin, ex allenatore di Palermo e Udinese ha parlato oggi ai microfoni di Radio 24 riguardo la ripresa del campionato di serie A, fermo a causa dell'emergenza Coronavirus. Un stop che secondo l'ex tecnico potrebbe sfavorire alcune squadre, fino ad ora, in un vero e proprio stato di grazia. Ecco le sue parole: "C'è il rischio che per squadre come Atalanta e Lazio si interrompa quell'energia, potrebbe non essere facile ritrovare quello stato di grazia. Può anche non verificarsi però. Le squadre che potranno ritrovarsi meglio? Quelle più leggere e tecniche".