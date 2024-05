Il direttore di Tuttosport Guidoè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue parole:"Stiamo lavorando alla notizia del possibile esonero di Allegri. Il rumor è da seguire, non è affatto una cavolata, è una roba che sta in piedi perché c'è stata una lunga riunione oggi. L'esonero di Allegri è un'ipotesi. Battibecco con Max? Per me la storia è finita qui, non dobbiamo essere noi i protagonisti delle notizie. Questa cosa si risolverà in separata sede. Che Allegri avesse finito il suo percorso alla Juve lo sapevano anche i muri, ma finirla con due giornate d'anticipo sarebbe clamoroso".