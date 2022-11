Le parole di, allenatore dellaPrimavera, ai canali ufficiali del club giallorosso:- "Concludiamo questo mini ciclo prima della sosta per il Mondiale con una partita bellissima da giocare, con grandi motivazioni, contro quella che insieme a noi in questo momento sta facendo meglio, per quello che dice la classifica. Quindi è una partita estremamente stimolante contro un avversario che gioca molto bene, che sta facendo anche un percorso in Youth League estremamente positivo, che è ricca di talento. Sarà una bella una partita stimolante e motivante da giocare, dove servirà sicuramente la miglior Roma perché al cospetto abbiamo tanti ragazzi di grandissimo talento".