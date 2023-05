Le parole di Federico, allenatore dellaPrimavera, ai canali ufficiali del club giallorosso:"Sì, assolutamente. C’è grande rammarico, ma allo stesso tempo c’è grande orgoglio, perché oggi abbiamo dato una risposta, si è toccato con mano quello che è il progetto Roma: avere anticipato tanti calciatori del 2006 contro una squadra che fino a ieri ha praticamente giocato in Serie C, e avere messo sotto la Juventus per lunghi tratti della partita è per noi motivo di grande orgoglio. Ed è quello in cui in cui crediamo. Oggi il dispiacere è dettato dal fatto che dei fattori esterni ci hanno privato del risultato, perché, dopo averlo rivisto, con cognizione di causa possiamo dire che c’è un fallo netto sul 2-1 della Juventus. Un clamoroso errore. E poi c’è un rigore netto su Ruggiero all’ultimo minuto. E quindi peccato, perché il rammarico è proprio questo: avere privato questi ragazzi e questo tipo di prestazione di un risultato positivo davanti a una grande squadra come la Juventus".