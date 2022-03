L'errore è stato pesantissimo. E costerà a Marco Guida e a Davide Massa (che intanto domani sera dirigerà il match di Champions League tra Lille e Chelsea) una sospensione di circa un mese.



Non si placano le polemiche attorno alla mancata assegnazione al Torino di un evidente calcio di rigore per il fallo commesso dall'interista Ranocchia su Belotti; in tanti si scagliano contro il mancato intervento correttivo dal direttore di gara della sezione di Imperia (che da VAR avrebbe dovuto chiamare, da protocollo, una on field review). Gli errori sono stati giudicati due macchie troppo evidenti nelle prestazioni, sviste che in un'epoca caratterizzata dalla presenza dello strumento tecnologico non sono state giudicate accettabili dal designatore Rocchi. Sui social, da 24 ore non si parla d'altro che della mancata assegnazione del penalty. E c'è chi torna al passato, prossimo e più remoto: "L'Inter è la squadra più aiutata del campionato". Ecco i commenti nella gallery dedicata.