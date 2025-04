Guida ai playoff e alla situazione della Juventus Next Gen: a Benevento servirà vincere... con una difesa nuova

Getty Images



La formula

I precedenti



I problemi in difesa

Dopo aver conosciuto l'avversario, è arrivata anche l'ufficialità della data:Una serata ad alta tensione, con tutte le sfide del girone C in contemporanea: oltre a Benevento-Juventus Next Gen, in programma ancheLa formula è chiara quanto implacabile: novanta minuti secchi per decidere chi avanzerà al turno successivo. Non sono previsti tempi supplementari né rigori: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, passerà la squadra meglio classificata nella regular season.Sulla carta, l’impegno è di quelli complessi, ma non proibitivi. I precedenti stagionali raccontano di una sonora sconfitta bianconera all'andata, lo scorso settembre, quando la squadra era ancora guidata da Montero: un pesante 4-1 al "Vigorito".Da quel 9 febbraio a oggi, la squadra ha compiuto una vera e propria rivoluzione: undici risultati utili consecutivi hanno permesso ai bianconeri di risalire dalla zona playout fino al nono posto finale, centrando l'obiettivo playoff contro ogni pronostico.Non mancano però gli ostacoli: la difesa sarà priva di, entrambi squalificati dopo l'espulsione rimediata contro il Messina. Tuttavia, Brambilla potrà sorridere grazie ai rientri di, oltre alla presenza di Villa, che garantiranno solidità al reparto arretrato.L'entusiasmo è palpabile, la determinazione ancora di più. Dopo una stagione di rincorsa, la Juventus Next Gen è pronta a giocarsi tutto in una notte da dentro o fuori.