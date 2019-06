Si preannuncia una sorta di guerra fredda tra Manchester United e Real Madrid. La causa dell’incrinarsi dei rapporti tra i due club è il futuro di Paul Pogba. Infatti, il giocatore francese è conteso dai Blancos e dalla Juventus, con i Blancos dati in leggero vantaggio dalla stampa estera. Tuttavia, i Red Devils non hanno gradito il modus operandi dei madridisti, come riportato dal Daily Mail. Una strategia volta a mettere contro giocatore e società per agevolare la trattativa. Gli inglesi, infatti, affermano di aver subito un trattamento simile in occasione del trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Manchester al Real nel 2009. Il raffreddamento dei rapporti tra le due società potrebbe aiutare la Juventus, sempre attenta agli sviluppi sul fronte Pogba.