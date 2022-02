Il tecnico dello Shakhtar Donetsk l'italiano Roberto De Zerbi con alcuni giocatori e tutto il suo staff erano rimasti bloccati in albergo a Kiev per lo scoppio della guerra in Ucraina. Giorni di terrore quelli vissuti dall'ex allenatore del Sassuolo con la sua famiglia. Ora come riporta Gianluca Di Marzio De Zerbi e il suo staff hanno lasciato Kiev in treno e raggiungeranno l'Italia in tarda notte. La fine di un incubo.