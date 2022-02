Gli avvenimenti terribili che si stanno verificando in Ucraina hanno letteralmente scosso l'intero pianeta che adesso, teme il propagarsi del conflitto a piu nazioni. Immediate le reazioni anche dal mondo dello sport, con la UEFA che adesso valuta anche l'esclusione dall'Euopa League del club russo dello Spartak Mosca. Sulla questione è intervenuto anche il CEO del Lipsia, prossima avversaria europea.



'Continuiamo ad essere in stretto contatto con le federazioni e abbiamo piena fiducia nell'Uefa e nella loro decisione. Partiamo dal presupposto che le partite verranno annullate'.