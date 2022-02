I drammatici eventi che stanno colpendo il cuore dell'Europa e in particolar modo l'Ucraina, hanno suscitato un clima di sconforto e di paura che si sta percependo il tutto l'intero globo. Immediate sono state le reazioni di tutte le autorità, dal mondo militare a quello della politica, fino al mondo dello sport. La UEFA hia già fatto sapere di cambiare la sede della prossima finale di Champions infatti, ma a fare ancora più rumore è stata la posizione presa dalla Nazionale inglese a riguardo. I britannici hanno infatti condiviso una nota attraverso i loro canali ufficiali, in cui specificano a chiare lettere di non prendere parte a nessun evento in programma nell'immediato futuro contro la Russia.



'In solidarietà con l'Ucraina e per condannare con tutto il cuore le atrocità commesse dalla leadership russa, la FA può confermare che non giocheremo contro la Russia in nessuna partita internazionale nel prossimo futuro'.