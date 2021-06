Continuano le battaglie relative alla SuperLega, con il blocco di Juventus, Real Madrid e Barcellona ad andare avanti col progetto, e la Uefa a minacciare sanzioni. E poi ci sono i 9 club che avevano partecipato alla nascita del progetto per poi recedere nel giro di 48 ore. Qual è la loro posizione in tutto questo? Sono ancora vincolate da un contratto?



Da Espn oggi non arriva una risposta precisa a questa domanda, in compenso arriva la notizia che i 6 club du Premier League coinvolti (​Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea) hanno scritto a Juve, Real e Barça per chiedere di convocare una riunione per sciogliere ufficialmente la società con loro.