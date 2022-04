Ad oggi, tregua è una parola che rimane semplicemente su carta. Nonostante i negoziati tra le parti continuino, continuano anche i bombardamenti, i morti, le carovane di profughi e l'invasione della Russia in Ucraina, così come la resistenza del popolo ucraino. Non solo, il conflitto scatena una reazione a catena che investe in pieno l'Europa, impegnata a fronteggiare quella che potrebbe assumere i tratti di una crisi energetica e che, al momento, continua a vedere un innalzamento dei prezzi.



Su ilBianconero.com, la diretta testuale degli eventi più importanti di giornata



9:30 - Report e immagini di attacchi in territorio russo, 8 serbatoi di petrolio incendiati a Belgorod. Secondo Mosca, l'attacco sarebbe stato perpetrato dalle forze militari ucraine



9:00 - È notizia di ieri sera che un combattente italiano ha perso la vita nella regione del Donbass. Edy Ongaro, 46enne originario di Portogruaro arruolato con le forze separatiste, sarebbe stato colpito da una bomba a mano in un villaggio a nord di Donetsk.