Messaggio della FIFPro, federazione internazionale dei calciatori professionisti: se ne sono andati due calciatori ucraini, scomparsi in questi giorni per la guera che sta ormai devastato il Paese: "I nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici e ai compagni di squadra dei giovani calciatori ucraini Vitalii Sapylo (21) e Dmytro Martynenko (25), le prime sconfitte del calcio in questa guerra. Possano entrambi riposare in pace".