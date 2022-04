38esimo giorno di guerra in Ucraina. Sale la tensione per un attacco all'alba a un deposito di carburante nella regione di Belgorod, smentito però da Kiev. Intanto secondo Zelensky - citato dal Guardian - almeno 5.000 persone sono state uccise a Mariupol, città assediata dalle forze armate russe, dove la Croce Rossa ha rilanciato oggi la nuova missione per l'evacuazione dei civili.



10:45 - "Sì, è sul tavolo". Così Papa Francesco ha risposto ai giornalisti sul volo verso Malta che gli chiedevano se avesse preso in considerazione l'invito ad andare a Kiev.



10:20 - La Russia metterà fine alla sua collaborazione con la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Lo ha annunciato sui social media il capo di Roscosmos Dmitry Rogozin, spiegando che l'agenzia spaziale chiederà al Cremlino di non lavorare più con partner come la Nasa e l'Agenzia spaziale europea, ma anche con Canada e Giappone. "Le sanzioni non verranno rimosse. Considero questo inaccettabile. Prossimamente invieremo al governo russo le proposte di Roscosmos per mettere fine alla collaborazione con l'Iss", ha detto Rogozin.



9:30 - Sette corridoi umanitari, incluso un nuovo tentativo per evacuare Mariupol dopo quello fallito ieri, sono previsti per oggi in Ucraina. Lo ha detto il vice primo ministro dell'Ucraina Iryna Vereshchuk, come riporta il Guardian.



8:30 - "Una vittoria della verità significa una vittoria per l'Ucraina e gli ucraini. La domanda è quando finirà, è una domanda dolorosa. Oltre alla vittoria, il popolo ucraino non accetterà nessun risultato". Così il presidente ucraino Volodomyr Zelensky in un'intervista a Fox News.