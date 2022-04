39esimo giorno di guerra in Ucraina. Tornano a suonare le sirene in diverse città, compresa Kiev. Nella notte, bombardieri russi segnalati in volo su Leopoli, Dnipro e Odessa; la stessa Odessa è finita sotto attacco. Dal Cremlino: "Il nostro obiettivo è salvare le repubbliche separatiste Donetsk e Lugansk".



9.20 - Medinsky, capo dei negoziatori russi, ha parlato di un confronto tra i presidenti Putin e Zelensky: "La bozza di accordo non è pronta per essere presentata a un incontro al vertice".



8.30 - Odessa è stata attaccata. Violenti esplosioni nel centro. Herashchenko, consigliere del Ministero dell'Interno, ha parlato di "missili russi abbattuti".