In seguito all'attacco russo in Ucraina, si muove anche la Uefa: è stato annunciato un comitato esecutivo straordinario alle 10.00 di domani per "valutare la situazione e prendere tutte le decisioni necessarie". Sul tavolo ci sarà probabilmente la decisione sulla sede della finale di Champions League, in programma per il momento proprio in Russia a San Pietroburgo, e che potrebbe essere spostata a Londra.