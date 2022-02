La guerra in Ucraina sta prendendo sempre più piede e sta iniziando a preoccupare fortemente anche alcuni calciatori. Il tecnico dello Zenit San Pietroburgo Sergei Semak ha parlato al termine del match di Europa League contro il Real Betis ed ha spiegato come un suo giocatore sia rimasto fortemente scosso dalla situazione. Queste le parole: "Yaroslav Rakitskiy Non era al suo solito livello per la partita. Quello che sta succedendo in Ucraina lo ha colpito come ha colpito me. I miei genitori e molti miei parenti vivono ancora li e ho tanti amici in quel paese. Anche i nostri giocatori brasiliani sono in costante contatto con i connazionali dello Shakhtar Donetsk".