Peace has no borders



Poco prima del calcio d'inizio di, a San Siro è stato proiettato un messaggio da un ex calciatore, che in quanto ucraino, è più degli altri coinvolto nella situazione che ormai da quasi una settimana sta angosciando l'Europa. Si tratta di, queste le sue parole: "Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace perché la pace non ha confini, ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che divide. Fermiamo insieme questa guerra, un abbraccio a tutti".