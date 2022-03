In questi giorni lo sport ha reagito in maniera ferma e inflessibile all'invasione russa in Ucraina: provvedimenti nei confronti delle squadre russe e tantissimi messaggi di pace giunti da ogni parte del mondo. Questa sera, in occasione del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, un attestato di solidarietà è arrivato da San Siro: non solo la foto di rito con i calciatori di entrambe le squadre uniti intorno alla scritta "Peace", ma oltre 50.000 bandierine dell'Ucraina distribuite al pubblico del "Meazza", che prima della partita ha ascoltato anche un video messaggio di Andriy Shevchenko: "Da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace, il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra".