Albert, attaccante ora in forza al Genoa ma finito nei radar della Juventus per la sessione estiva di calciomercato ai microfoni di SkySport non ha dimenticato quel gol proprio contro i bianconeri a Marassi. Queste le sue parole:"Il mio primo gol con la maglia del Genoa è stato contro la Juve, due anni fa a Marassi, ho provato emozioni grandi, forti. E ho segnato anche quest’anno in casa. Dobbiamo ragionare da squadra, è importante fare risultato, non segnare. Domenica non sarà facile ma scendiamo in campo sempre per provare a vincere".