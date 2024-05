Calciomercato.it ha intervistato il padre di Albert, esterno d'attacco accostato anche alla. Ecco le sue parole sul futuro del figlio, che sembra ormai pronto a salutare il: "Penso che ogni calciatore voglia giocare al massimo livello possibile e Albert probabilmente non fa eccezione. Personalmente, mi piacerebbe vederlo restare in Italia. Inter o Juve? Albert farebbe bene ovunque, ma non è questo il momento di parlare delle altre squadre. Ci sono ancora 4 partite da giocare in questa stagione e Albert è completamente concentrato sul Genoa".